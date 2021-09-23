2021/09/23 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية بإنجاز المشاريع الشبابية والرياضية المتلكئة بسبب عدم وجود التخصيصات المالية، فيما بين أن العمل على تأمين المنح المالية بمواعيدها إلى جانب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال يُبشر “رواد” الرياضة بمنح مالية وقطع أراضي المركز الخبري الوطني.

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