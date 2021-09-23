وزير الخارجية ونظيره السوري يستعرضان مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها المنطقة

2021/09/23 | 12:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها المنطقة.وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره السوريّ فيصل المقداد على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك”.وأضاف أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائـيَّة، وفتح آفاق جديدة […]

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