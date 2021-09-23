استئناف الرصافة تسجل أكثر من 1500 حالة عنف أسري خلال 3 أشهر

2021/09/23 | 12:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف تقرير فصلي لرئاسة محكمة استئناف الرصافة، عن تسجيل اكثر من (1500) حالة عنف اسري، خلال 3 أشهر.وجاء في بيان لمجلس القضاء الاعلى أن “تلقى” النور نيوز “نسخة منه، ان التقرير الفصلي والذي يصدر كل ثلاثة اشهر لـ (حزيران وتموز واب ) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة عن …

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