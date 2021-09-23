2021/09/23 | 12:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا مركز الإعلام الرقمي، إلى إدخال مادة الامن السيبراني ضمن مناهج الدراسة المتوسطة، فضلا عن انشاء مؤسسة مهنية مستقلة تتخصص في شؤونه التفصيلية وتستقطب الكفاءات الشبابية.وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “خلال مشاركته في مؤتمر الأمن السيبراني الثاني، دعا الى انشاء مؤسسة مهنية مستقلة تُعنى بالأمن …

ظهرت المقالة الإعلام الرقمي يدعو إلى إدخال الأمن السيبراني ضمن مناهج الدراسة المتوسطة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي يدعو إلى إدخال الأمن السيبراني ضمن مناهج الدراسة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي يدعو إلى إدخال الأمن السيبراني ضمن مناهج الدراسة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).