هذا هو السبب في تردّد بعض العاملين بالرعاية الصحية لتلقي لقاح كورونا

2021/09/23 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يشعرون بالتردّد في تلقي لقاح فيروس "كوفيد-19" للمعلومات الخاطئة ذاتها التي يتعرض لها بقيتنا.كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، يشرح ذلك.

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