النقل تسير قطاراتها في محاور بغداد والبصرة بإتجاه كربلاء لنقل ملايين الزائرين

2021/09/23 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن تسيير قطاراتها في محاور بصرة وبغداد بأتجاه كربلاء المقدسة لنقل الزائرين.

وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "انسجاما مع توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، تم تسيير ٢٣ قطار تجاه كربلاء المقدسة لنقل زائري الاربعينية وذلك ضمن محور بصرة - كربلاء وبغداد - كربلاء وبالعكس"، لافتاً الى ان "الشركة شهدت اقبالاً متزايداً لجموع الزائرين على قطارات السكك وخطوطها العاملة داخل المحطة لاسيما قطارات ال ( DMU ) الحديثة والتي هيأتها الشركة لخدمة الزائرين".

وأضاف انه "تم توفير الدعم اللوجستي والاشراف ميدانياً على حركة القطارات والآليات التي ستعمل في نقل الزائرين وتأمينها لنقل زوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام ومن المتوقع ان تتزايد الاعداد خلال الايام القليلة القادمة ".

ونوه الى ان "شركة السكك اعلنت مسبقاً عن مواعيد انطلاق القطارات النازلة والصاعدة تجاه كربلاء؛ ومحور بصرة – كربلاء ومحور بغداد – كربلاء .

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