الداخلية تقبض على عشرات الأجانب المخالفين لشروط الإقامة في بغداد

2021/09/23 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت ملاكات مديرية شؤون الاقامة في بغداد، بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي الوطني واستخبارات الوافدين والقوة الماسكة للارض القبض على (٥٩) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات في مناطق (الطوبجي، والعلاوي، وحي الحسين ).

وقال بيان لمديرية شؤون الاقامة، ان "القاء القبض جاء لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، ونوهت الى أن جهود المديرية مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين".

واهاب البيان "بالمواطنين بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

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