القبض على ثلاثة مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة في ديالى

2021/09/23 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىأعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن تمكنها من القبض على ثلاثة مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انها "تمكنت بالاشتراك مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على ثلاث مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة".وأضافت انه "بتوجيه من قبل مدير شرطة ديالى اللواء الحقوقي حامد خليل الشمري اشتركت مفارز من شرطة ديالى وقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بعمليات نوعية في قضاء خانقين والمقدادية اسفرت عن القاء القبض على ثلاث متهمين ضبط بحوزتهم ادوات تعاطي وكميات من المواد المخدرة".

وبحسب البيان، بيّن الناطق الرسمي باسم المديرية العميد نهاد المهداوي ان "اتباع إستراتيجية جديدة لمحاربة الظواهر السيئة فكرياً وعقائدياً ودينياً من خلال الحملات الإعلامية التوعوية والبرامج التليفزيونية والندوات ونشر الملصقات وورش العمل ورجال الدين من اجل التعبئة النفسية والفكرية ضد آفـــــة المخدرات وادراك حجم خطورتها والحد منها".

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