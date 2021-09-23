الصحة والداخلية تشككان في اعتماد الكلاب البوليسية لكشف مرض كورونا

2021/09/23 | 12:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة العالمية هي المرجع اعداد – زينب الحسني : حددت وزارة الصحة، شرطاً في استعمال الكلاب البوليسية في التعرف وكشف فيروس كورونا.في حين علقت وزارة الداخلية، عن امكانية استعمال العراق كلاب بوليسية لاكتشاف الفيروس على غرار تجربة دبي التي نجحت بنسبة 92% بحسب السلطات.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي:» ...

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