الفيفا يفرض عقوبة على المجر في تصفيات كأس العالم

2021/09/23 | 12:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مودريتش يعود إلى قائمة كرواتيا العواصم ـ وكالات: تخوض المجر مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم، بدون جماهير، عقب قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنع الجماهير من دخول الملعب وفرضه غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري، على الاتحاد المجري بعد حوادث عنصرية خلال مواجهة إنجلترا الشهر الحالي.وقال الفيفا إن هذه العقوبات، التي تشمل مباراة خلف أبواب ...

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