السبت.. بدء الجولة الثانية لممتاز الكرة بإجراء خمس مباريات

2021/09/23 | 12:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فولتية نادي الكهرباء تصاعدت بفضل الدعم الإداري وجهود اللاعبين بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركز جدول مباريات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، اذ تنطلق الجولة يوم السبت المقبل الموافق 52 أيلول الجاري باقامة خمس مباريات، اذ يضيف ملعب التاجي مباراة سامراء والقوة الجوية، ويتواجه نوروز مع النفط في ...

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