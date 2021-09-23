ديكتاتور صغير آخر ولكنه سيكبر مع الأيام ويصير ديكتاتورا كبيرا - بشير الحامدي

2021/09/23 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي من حكم النهضة المطبعة مع مراكز القوى في نظام بن علي إلى حكم قيس سعيد الحاكم بأمره باسم دستوره الصغير الذي نصب به نفسه حاكما مطلقا والمحروس بجهازي الجيش والبوليس وبرجوازية المال والأعمال التقليدية التي تسعى لاستراد نفوذها السياسي والاقتصادي من النهضة ومن المافيا الاقتصادية التي أحاطتها بنفسها في العشر سنوات الأخيرة.في 2011 جاؤوا بالنهضة لإنقاذ السيستام وقالوا إنه الانتقال الديمقراطي بعد عشر ......





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