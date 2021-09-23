2021/09/23 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AFTR5alasfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بـ 90 ثانية البرهان: الورقة البيضاء اصبحت سوداء وتسببت بسحق الطبقات المعدومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بـ 90 ثانية البرهان: الورقة البيضاء اصبحت سوداء وتسببت بسحق الطبقات المعدومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).