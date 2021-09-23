بعد كلمة الملك سلمان.. طهران تتحدث عن

2021/09/23 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن المباحثات بين طهران والرياض قبل أشهر، حققت "تقدما جادا" بشأن أمن الخليج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الخميس.

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