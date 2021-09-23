خلال ثلاثة أشهر.. القضاء يسجل أكثر من 1500 حالة عنف أسري

2021/09/23 | 12:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن تقريراً فصليَّاً لرئاسة محكمة استئناف الرصافة كشف عن تسجيل أكثر من (1500) حالة عنف أسري خلال الأشهر الثلاث الماضية.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “التقرير الفصلي الذي يصدر كل ثلاثة اشهر لـ (حزيران وتموز وآب ) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة (1543) […]

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القضاء يسجل أكثر من 1500 حالة عنف أسري أولاً على الايام نيوز.

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