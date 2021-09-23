وزير النفط يبحث مع نظير الاماراتي استثمار الغاز وزيادة الإنتاج والتسويق

2021/09/23 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الخميس، مع نظيره الاماراتي سهيل المزروعي سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة والشركات المستثمرة والمطورة.

وقالت وزارة النفط في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اسماعيل أكد خلال لقائه نظيره الاماراتي على هامش مؤتمر (غازتك) اهمية الاستثمار الامثل للغاز الطبيعي، وزيادة الانتاج والتسويق من قبل الدول المنتجة والمصدرة، وذلك من اجل مواكبة نمو الطلب العالمي وزيادة الاستهلاك، ويفرض هذه المسؤولية على الجميع، ما يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والشراكة بين الدول المنتجة والمستهلكة والشركات المستثمرة والمطورة".

واشاد وزير النفط "بالعلاقات الثنائية بين بغداد وابو ظبي، والتي تشهد نمواً مضطرداً في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة".

من جانبه ثمن المزروعي "دور العراق في تعزيز العلاقات الثنائية والانفتاح والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والاهتمام الذي يوليه لقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة".

واشار بيان وزارة النفط إلى أن "اعمال وفعاليات مؤتمر ومعرض (غازتك)، الذي يعد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المُسال والهيدروجين والطاقة، قد افتتح اعماله في دبي الاربعاء وبمشاركة نحو 15 ألفا من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين ويستمر حتى 23 ايلول الجاري ".

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