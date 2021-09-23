16 عامًا من السلطة.. كيف تقارن مدة حكم ميركل مستشارة ألمانيا مع قادة الدول الأخرى؟

2021/09/23 | 12:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت أنجيلا ميركل مرات عديدة في حياتها المهنية - من قبل خصوم سياسيين وأعضاء حزبها والصحافة.من الصعب أن نتخيل ذلك اليوم، مع استعدادات المستشارة الألمانية المحترمة على نطاق واسع للتنحي بعد أكثر من 15 عامًا في هذا المنصب الرفيع.

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