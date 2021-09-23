2021/09/23 | 12:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية .. مفاوضاتنا مع السعودية وصلت الى مرحلة متقدمة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية .. مفاوضاتنا مع السعودية وصلت الى مرحلة متقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).