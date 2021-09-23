غوتيريش: الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن تريد “أفغانستان مستقرة”

2021/09/23 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام اجتماع عقده الأربعاء مع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أنّ الدول الخمس “تريد جميعها أفغانستان مستقرّة”.وقال غوتيريش لمجموعة من الصحافيين إنّ الوزراء الخمسة أكّدوا خلال الاجتماع … Readmore

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