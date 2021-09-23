2021/09/23 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتنطلق بعد غد السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة خمس مباريات مثيرة.إذ سيلعب سامراء أمام القوة الجوية في ملعب التاجي، ويحل النفط ضيفاً على نوروز في ملعب السليمانية، بينما يلتقي زاخو نظيره الكرخ، في ملعب الأول، ويشدُّ الصناعة الرحال صوب محافظة بابل من أجل ملاقاة نادي القاسم في ملعب الكفل، وسيكون نفط الوسط بمواجهة نفط ميسان في ملعب الأخير .و تستكمل مباريات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، بإقامة خمس مباريات أبرزها مباراة الطلبة والنجف التي ستقام في ملعب الشعب الدولي، في حين يلتقي الكهرباء والشرطة، في ملعب التاجي، والديوانية يستقبل في ملعبه فريق الزوراء، يستضيف أربيل فريق أمانة بغداد على ملعب فرانسو حريري ، بينما سيكون ملعب الفيحاء مسرحاً للقاء الديربي بين نفط البصرة والميناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة الثانية من الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة الثانية من الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).