هل من حق السجين التصويت فى الانتخابات؟

2021/09/23 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن حرمان فئة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ان “المفوضية خصصت ٧ محطات اقتراع لغرض تصويت السجناء في يوم […]

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