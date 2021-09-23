2021/09/23 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية إجرام بغداد، اليوم الخميس من اعتقال عصابة سرقة مصوغات ذهبية من دار أحد المواطنين، فيما كتبوا عبارة “محيرة” على حائط المنزل قبل مغاردتهم.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما كتبته عصابة “لصوص” على حائط دار ببغداد المركز الخبري الوطني.

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