تسيير 23 قطارا بإتجاه كربلاء

2021/09/23 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة العامة لسكك حديد العراق،

الخميس،، قطاراتها تجاه كربلاء المقدسة

، لاستيعاب الحشود المليونية المتجهة

لأداء الزيارة الاربعينية.

وقال مدير عام السكك، طالب جواد كاظم

الحسيني، في بيان صحفي، إنه "انسج

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