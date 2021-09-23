خمسة نواب يكفي

2021/09/23 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باقر الزبيدي

قد يرى بعض المشككين بأن تصريحنا الأخير

الذي أكدنا فيه أن حصولنا على خمسة

مقاعد نيابية في الدورة البرلمانية

القادمة يكفينا لنحاسب الفاسدين هو ضرب

من الخيال.





وهنا لابد أن نشير إل

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