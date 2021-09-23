الامم المتحدة : 16 مليون يمني على حافة المجاعة

2021/09/23 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم

المتحدة من أن 16 مليون شخص في اليمن

“يسيرون نحو المجاعة”، مشيرا إلى إن

الحصص الغذائية للملايين سيتم تخفيضها

في أكتوبر ما لم يصل تمويل جديد.

وقال ديفيد بيزلي في اجتم

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