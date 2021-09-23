بعد تفجير نفسه.. مقتل أربعة أرهابيين في كركوك

2021/09/23 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه ضربة جوية الى اهم الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال حمرين.

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