2021/09/23 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى /المركز الخبري الوطني قررت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين.وبحسب وثيقة، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، ذكر فيها النائب الأول للمحافظ، “بناءً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى تعطل الدوام لمدة يومين بمناسبة الأربعينية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تعطل الدوام لمدة يومين بمناسبة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تعطل الدوام لمدة يومين بمناسبة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).