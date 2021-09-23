أحمد الريسوني يبارك لطالبان ويشيْطن قيس سعيد 1/2. سعيد الكحل. - سعيد الكحل

2021/09/23 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل ليس جديدا على د.أحمد الريسوني ، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن يأتي الموقف ونقيضه ، ويغيّر آراءه كما يغير جلبابه تبعا لما تستدعيه مصلحة تيار الإسلام السياسي دون مراعاة أو استحضار مصلحة الشعوب.وما الشعوب بالنسبة لهذا التيار سوى مخلوقات لا تملك الحق في الاختيار أو التشريع ، وإنما هي مأمورة بالطاعة والانقياد ولا تنبت في تربتها قيم الديمقراطية والمساواة .



لهذا لم تكن النظم الديمقراطية مطلبا ......





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