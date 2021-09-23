2021/09/23 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهدت روسيا ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بينما عاد مؤشر الوفيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 21438 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 19706 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة […]

ظهرت المقالة الوفيات عند مستوى قياسي..



روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

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