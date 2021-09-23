لبنان.. الرغبة بالانتحار إلى ازدياد والطب النفسي أمام

2021/09/23 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يهدأ "خط الحياة" المخصص للدعم والوقاية من الانتحار في منظمة "إمبرايس" للصحة النفسية في لبنان عن الرنين.يهدد متصل بقتل نفسه لأنه عاجز عن تأمين قوت أولاده، ويتحدث آخر عن فقدانه الأمل بالحياة بعدما بات مشردا.بينما يعبر مراهقون عن شعور عميق بالاكتئاب.

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