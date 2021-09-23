عدنان درجال ينسحب من الانتخابات البرلمانية

2021/09/23 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في تشرين الاول المقبل.

وقال مصدر مقرب من درجال إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قرر الانسحاب من السابق الانتخابي البرلماني المزمع اقامته في العاشر من تشرين الاول المقبل”.

واوضح أن “درجال يرغب بأن يصب تركيزه على عمله في الاتحاد العراقي بكرة القدم للسنوات الاربع المقبلة، خاصة وان عمله مع وزارة الشباب سينتهي مع تشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان درجال قد فاز برئاسة اتحاج الكرة في الانتخابات التي اقيمت يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي.

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