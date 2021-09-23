محادثات روسية أمريكية جديدة حول “الاستقرار الاستراتيجي”

2021/09/23 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن جولة جديدة من محادثات الاستقرار الاستراتيجي الروسية الأمريكية، ستعقد في الأسبوع المقبل بجنيف.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن السفير الأمريكي في مؤتمر الأعمال والاستثمار السنوي الحادي والعشرين لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا “بدأت الولايات المتحدة وروسيا، حواراً حول مختلف الاتجاهات، بما في ذلك حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيستمر الأسبوع المقبل في جنيف، وكذلك حول المجال السيبراني”.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي يمثل الجانب الروسي في هذه المشاورات، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستجري “في الأيام الأخيرة من سبتمبر”.

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