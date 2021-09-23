المفوضية تكشف آخر الاستعدادات: إجراءات صارمة بحق مشتري الأصوات

2021/09/23 | 13:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مجلس المفوضين، إنهاء اللجنة الأمنية جميع استعداداتها، لافتة إلى أن المفوضية ألزمت نفسها، بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة.

قالت المفوضية إن أعداد النازحين بلغت 126 ألف نازحًا في المخيمات وخارجها

وقال رئيس المجلس جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "المفوضية واجهت منذ تسلُّم المجلس الحالي جملةً من التحديات داخلية وخارجية"، مبينًا أن "الانتخابات واجب ويجب الحفاظ على الأصوات".

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وأضاف، أنَّ "جميع الأمور اللوجستية تمَّت بشكل صحيح"، لافتًا إلى أن "الهدف من إجراء المحاكاة هو إنجاح الانتخابات بمصداقية واستيعاب جميع الملاحظات".

وأشار خلف إلى أن "المفوضية ألزمت نفسها، بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة"، مؤكدًا "المحاكاة التي جرت يوم أمس هي للتأكيد على ذلك".

وبيّن، أن "اللجنة الأمنية للانتخابات أكملت جميع الاستعدادات"، مشددًا أنه "لا سبيل إلَّا من خلال المشاركة في الانتخابات، وأن نسبة المشاركة سوف تحدد بحسب المصوتين".

وأشاد بـ"عمل الأمم المتحدة وحكومة الاتحاد والإقليم"، لافتًا إلى أن "المجلس أولى اهتمامًا بمكتبه في كركوك وهناك عضو بالمجلس وممثلين من الأمم المتحدة للإشراف على انتخابات كركوك".

في السياق، أكد عدنان، أن "المفوضية، باشرت بدراسة الشكاوى في انتخابات 2018 وعملت على دراستها وتعديلها وتلافي جميع الملاحظات"، مشيرًا إلى أن "هناك موظفين مدربين من أجل التعامل مع الناخب الأمي وكيفية التعامل معه".

بدوره، ذكر عضو مجلس المفوضية فياض ياسين حسين، أن "المفوضية، منذ توليها شكلت لجنة لإحصاء النازحين"، مبينًا أن "أعدادهم بلغت 126 ألف نازحًا في المخيمات وخارجها، إذ تمّ تخصيص مراكز لهم، وتسليمهم بطاقتهم البايومترية".

من جانبه ذكر مقرر مجلس المفوضين فتاح محمد حسين، أن "المفوضية ملزمة باتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المرشحين، إذا ثبت شراء الأصوات أو التعدي على دعايات المرشحين الآخرين، من خلال اتخاذ الإجراءات بحقهم واستبعادهم من العملية الانتخابية".

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