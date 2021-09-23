طهران تتحدث عن “تقدم جاد” بشأن أمن الخليج في المباحثات مع الرياض

2021/09/23 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات التي بدأها الخصمان الإقليميان طهران والرياض قبل أشهر، حققت “تقدما جادا” بشأن أمن الخليج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” الخميس.وقال المتحدث سعيد خطيب زاده إن الطرفين أجريا مباحثات “جيدة” … Readmore

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