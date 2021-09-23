'مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء'.. طفل يتعرض لتعنيف دموي على يد والده (فيديو)

2021/09/23 | 13:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو حصلت عليه NRT عربية على مشاهد دموية لتعنيف شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية.

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء.

طفل عراقي يتعرض الى تعنيف دموي pic.twitter.com/2iFHPCuT01

— Dilshad Goran (@dilshad_goran) September 23, 2021

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