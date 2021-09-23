2021/09/23 | 13:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة دواعش بضربة جوية واشتباك مسلح في جبال حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مقتل اربعة دواعش بضربة جوية واشتباك مسلح في جبال حمرين.

وذكر بيان للخلية، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأراً لشهداء القوات الامنية، تم صباح هذا اليوم القيام بعملية امنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع القوة الجوية".

وأضاف أنه "تم توجيه ضربة جوية الى اهم الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال حمرين ويعتبر هذا الوكر مركز لانطلاق العمليات الارهابية التي شهدها قاطع كركوك"، مشيرا الى أن "هذا الواجب نفذ بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واختراق للعصابات الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات".

وتابع أنه "تم الاشتباك مع باقي العناصر الإرهابية في الوكر وقتل واحد منهم والاخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة"، لافتا الى أن "مجموع القتلى اصبح 4 ومازالت عمليات البحث والتفتيش قائمة لغاية الآن للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة".

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