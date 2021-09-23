2021/09/23 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنىوجّه النائب الأول لمحافظ المثنى سامي نعمة الحساني، اليوم الخميس، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين باستثناء ثلاث دوائر.وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، تحمل توقيع الحساني انه "لمقتضيات المصلحة العامة وبالنظر لحلول زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء 27 – 28 / 9/ 2021 ويستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية التي تكون نسبة الدوام فيها 50%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ميسان.. المثنى تعطل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين باستثناء ثلاث دوائر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ميسان.. المثنى تعطل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين باستثناء ثلاث دوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).