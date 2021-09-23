إيران: محادثات جيدة مع السعودية حول قضايا ثنائية

2021/09/23 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على إجراء بلاده محادثات مع المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية وصفها بـ"الجيدة".

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