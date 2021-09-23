2021/09/23 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني عن أمنياته بأن يصبح المبنى الجديد للقنصلية الأميركية في أربيل رمزاً حياً لالتزام الولايات المتحدة تجاه إقليم كردستان وقال البارزاني إن الإقليم كان في طليعة الكفاح لهزيمة داعش الإرهابي ومنعه من الوصول إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يعرب عن أمله ان تكون القنصلية الامريكية الجديدة رمزاً حياً للالتزام تجاه إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يعرب عن أمله ان تكون القنصلية الامريكية الجديدة رمزاً حياً للالتزام تجاه إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).