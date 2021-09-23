العراق يبرم مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعيَّة

2021/09/23 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبرمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مذكرة تفاهم لإصلاح نظام الحماية مع صندوق الامم المتحدة للطفولة تتضمن تقديم منح مالية للأطفال والحوامل وشمول العاملين الشباب في القطاع غير الرسمي بخدماتها.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى محمود سجاد، في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "المذكرة التي أبرمتها الوزارة مع كل من صندوق الامم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الاغذية العالمية، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الانمائي والتجارة، تهدف إلى وضع ستراتيجية وخريطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات (2025-2021) من اجل الاستجابة قصيرة الامد لتداعيات كورونا وايضا لحماية المواطنين الاقل دخلا خلال واثناء الاصلاح المالي والاقتصادي".

وأضافت أنَّ "من اهداف مذكرة التفاهم ايضا تقديم المنح المالية ضمن شبكة الحماية للأطفال والنساء الحوامل مع وجود تنسيق وترابط بين الهيئة ووزارتي التربية والصحة، فضلا عن توسيع وصول العاملين الشباب في القطاع غير الرسمي إلى نظام الحماية القائم على التوظيف في سوق العمل النشط".

وأوضحت رئيس الهيئة أنَّ "مذكرة التفاهم ستسهم في توحيد برنامج وسجل المعلومات الخاص بهيئة الحماية الاجتماعية ووزارات الصحة والتخطيط والتربية ليكون الوصول إلى المعلومة بصورة افضل وسلسة"، مشيرة إلى أنَّ "المذكرة شددت على اهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان التكامل في تحقيق مخرجات اصلاح نظام الحماية الاجتماعية".

وبينت سجاد أنَّ "المذكرة هدفت إلى الخروج بصيغ للتعاون بين المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية من اجل النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي كونه يمثل المصد الاول في محاربة الفقر"، مشيرة إلى أنَّ "الوزارة تعمل على ازالة جميع المعوقات وسبل التغلب عليها وصولا إلى التعاون المشترك للارتقاء بخدمة الاسر الفقيرة والتخفيف عنها لاسيما في ظروف الوباء وغلاء المعيشة".

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