2021/09/23 | 13:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشفت مديرية المرور العامة، الخميس، عن خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة العميد حيدر كريم، إن الخطة المرورية الخاصة بالزائرين المتوجهين الى كربلاء دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى إنه تمَّ قطع جانب واحد من ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكسف خارطة بـــ الطريق المقطوع ضمن خطة الزيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكسف خارطة بـــ الطريق المقطوع ضمن خطة الزيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).