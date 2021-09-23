العراق يستورد احذية من تركيا بقيمة 51 مليون دولار خلال 8 اشهر

2021/09/23 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صادرات الأحذية التركية، رقما

قياسيا في الأشهر الـ8 الأولى من العام

الجاري، بتحقيقها 674 مليون دولار.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة الأناضول،

بلغت نسبة الزيادة في صادرات الأحذية

خلال الفترة المذكورة

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