الاسكان يعلن توزيع أكثر من 460 مليار دينار قروض للعراقيين

2021/09/23 | 13:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المبالغ تشمل القروض المقدمة حسب قانون الصندوق رقم 33 لسنة 2011 وكذلك حسب مبادرة البنك المركزي.

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