الحكومة العراقية تكرم الفنان مصطفى العبد الله بجواز سفر خاص وحصانة دبلوماسية

2021/09/23 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الحكومة العراقية الفنان مصطفى العبد الله بمنحه جواز سفر خاص.كما تضمن تكريم الحكومة العراقية للفنان العبد الله بمنحه الحصانة الدبلوماسية.وعبر العبد الله عن “فخره واعتزازه بهذا التكريم”، موجهاً شكره الى “بلده العراق”.

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