مونديال قطر يتسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي

2021/09/23 | 13:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قرر ممثلو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف مسابقة الدوري الممتاز في 12 نوفمبر، على أن تستأنف في 26 ديسمبر، وذلك لكي تتسنى إقامة فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.وجاء ذلك بعد اجتماع ممثلي الأندية المحترفة العشرين أمس الأربعاء في لندن.وستسمح المسابقة الإنجليزية للاعبين بالتدرب مع منتخبات بلادهم قبل أسبوع واحد من بدء […]

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