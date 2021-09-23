تعرف على مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لهذا اليوم

2021/09/23 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة بشكل كبير، اليوم الخميس، لتسجل 188 مليون دولار.وشهد مزاد بيع العملة في البنك المركزي، انخفاضا في مبيعات الدولار بنسبة 11.74% لتصل إلى 188 مليوناً، و499 الفا و208 دولارات غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات …

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