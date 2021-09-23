العراق.. الإعدام لقاتل

2021/09/23 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القادسية في العراق، الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان بجريمة قتل "المعلمة مريم"، في قضاء السدير قبل عدة أشهر.

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