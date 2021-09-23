مجلس الأمن يدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان

2021/09/23 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات “محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان بالقوة”، وذلك بعدما أعلن السودان إحباط محاولة انقلابية.

وفي بيان صحافي أصدروه مساء أمس الأربعاء في نيويورك، جدد أعضاء مجلس الأمن “دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه ليمر السودان بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر”.

وشجع أعضاء مجلس الأمن الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان، على الالتزام بالمرحلة الانتقالية، ومواصلة العمل بروح التعاون “لتحقيق هدف انتقال السودان الشامل على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام”.

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