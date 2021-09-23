جنايات الرصافة: تسجيل أكثر من 1500 حالة عنف أسري خلال 3 أشهر

2021/09/23 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

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كشف تقرير قضائي عن تسجيل أكثر من 1500 حالة عنف أسري في جانب الرصافة ببغداد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة سجلت قضايا عنف توزعت حالاتها على اطفال ونساء إضافة الى كبار السن.

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