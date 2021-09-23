ضبط أختام مزورة بإسم دوائر مهمة في ميناء ام قصر

2021/09/23 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةأعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط اختام مزورة باسم دوائر مهمة في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "تم ضبط مجموعة من الأختام المزورة باسم دوائر مهمة عاملة في المنافذ مخبأة داخل كرفان قديم ومتروك".وأضافت ان "عملية الضبط تمت بناء على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات والتراخيص في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

وتابعت: "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي لعرضها على السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب".

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